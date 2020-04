MERTENS MONACO – Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Onzemondial.com, il Monaco non ha mai abbandonato le speranze di aggiudicarsi Dries Mertens in vista della prossima stagione. Il belga ha frenato la sua trattativa di rinnovo con il Napoli e oltre al club francese sembrano intenzionate a presentare delle offerte anche altre squadre europee.

MERTENS MONACO IDEA

Sembravano vicini all’accordo Mertens e il Napoli nelle ultime settimane, qualche incomprensione di troppo con Aurelio De Laurentiis però ha rallentato bruscamente la trattativa. Dato dunque il mancato rinnovo, tante squadre si sono rifatte avanti per chiedere informazioni sul belga, tra cui il Monaco. Pare anche che il club militante in Ligue 1 abbia avanzato una proposta molto allettante, il problema verò però è che in questo momento l’attaccante azzurro non sembra gradire la Francia come possibile destinazione in vista della prossima stagione.

MERTENS INTER

Mertens bacia il pallone della Champions

Oltre all’interesse del Monaco c’è quello di altre squadre, soprattutto in Europa, tra le tante spicca il nome dell’Inter. Il club nerazzurro infatti ha già espresso molte volte di gradire l’attaccante azzurro. Le ultime notizie in merito al mancato rinnovo hanno ridato speranza alla squadra lombarda che potrebbe tornare all’assalto del numero 14 partenopeo. L’acquisto di Mertens sarebbe molto gradito a Romelu Lukaku, che da tempo sponsorizza con la dirigenza nerazzurra il suo compagno in nazionale con il Belgio. Altra ipotesi che avvicina Mertens all’Inter è anche la possibile partenza di Lautaro, qualora l’argentino andasse al Barcellona non è da escludere un affondo totale dei nerazzurri per il calciatore belga.

MERTENS LE PREFERENZE

Che Dries Mertens abbia sempre dato precedenza al rinnovo con il suo Napoli non è affatto una notizia, qualora però non dovesse arrivare la fumata bianca, il belga potrebbe optare per l’opzione Premier League. L’attaccante gradirebbe la possibilità di giocare in Inghilterra e chissà che non arrivino offerte adeguate per far si che ciò accada.