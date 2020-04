Nuovi casi a Wuhan e in Corea del Sud: è possibile essere contagiati due volte dal Coronavirus?

Stanno facendo discutere alcuni casi di persone nuovamente contagiate dal Coronavirus a Wuhan e soprattutto in Corea del Sud, dove oltre il 2% dei casi è risultato nuovamente infetto al Covid-19. Dunque in tanti si stanno ponendo la domanda: si può essere contagiati due volte dal Coronavirus?

Ebbene, secondo gli scienziati, la risposta è no. Della stessa idea è anche Claudio Maria Mastroianni, professore ordinario Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma. “Escludo che siamo di fronte a casi di reinfezione“.

Il virus – secondo la ricostruzione degli esperti e pubblicata da Il Mattino – probabilmente era presente in quantità talmente bassa che non è risultato al tampone. Per questo i pazienti che vengono ricoverati una seconda volta eliminano il virus dopo pochissimi giorni.