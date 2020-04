La quarantena di Fabiàn Ruiz: “Film, Il Trono di Spade e Fifa: prendo in giro i miei amici quando vinco”

Fabiàn Ruiz ha rilasciato un’intervista all’agenzia spagnola EFE, descrivendo come passa le sue giornate in quarantena: per ogni categoria, il centrocampista spagnolo ha dovuto scegliere il suo passatempo preferito durante l’isolamento forzato.

LIBRO – Millennium. Perché? “Combina la suspense e l’azione, ti coinvolge dall’inizio alla fine”.

MUSICA – Esencia de El Barrio. “Ascolto El Barrio ogni volta che ho bisogno di isolarmi o di stare tranquillo”.

FILM – Gran Torino di Clint Eastwood. “Ha attirato la mia attenzione il personaggio di un anziano che non ha paura di tante cose. Una persona che lotta, è umile ed esemplare. Il tipo di persona in cui mi rispecchio”.

SERIE TV – Il Trono di Spade. “Mi ha appassionato tantissimo, volevo vederne sempre di più”.

VIDEOGIOCO – Fifa. “Mi piace giocare con i miei amici, parlare con loro e poterli prendere in giro quando li batto”.