Castagne Napoli– Secondo quanto riportato da Il corriere di Bergamo, il Napoli avrebbe adocchiato Timothy Castagne, terzino dell’Atalanta che ha mostrato grande qualità sia in campionato che in Champions League. Il giocatore sembrerebbe essere il profilo perfetto per Gennaro Gattuso poiché andrebbe a dare una grande mano (visto che può giocare su entrambe le fasce) in un reparto difesa che sembra essere sempre più in crisi. L’Atalanta vorrebbe blindare il proprio gioiello ma, davanti a una buona offerta, potrebbe anche cedere il terzino francese anche perché il giocatore stesso ha già ammesso, in passato, di essere lusingato dall’interesse di club come il Napoli ma anche l‘Inter.

Timothy Castagne

Castagne Napoli, chi è Thimoty Castagne

Castagne Atalanta– Terzino, classe 95 molto abile sia in fase difensiva che in fase offensiva milita col club bergamasco, dopo l’esperienza belga con il Genk. Dal 2017 ha collezionato 5 reti in 60 presenze. È un giocatore fondamentale nello scacchiere di Giampiero Gasperini: nel corso degli anni si è migliorato e, talvolta, si è dimostrato anche decisivo in partite ostiche. Come quando è riuscito a consolidare l’ingresso degli atalantini agli ottavi di Champions sbloccando il match contro lo Shaktar Donetsk. Con i bergamaschi gioca anche laterale di centrocampo.

Castagne come dopo Ghoulam

Vista anche la sua giovane età, Castagne sarebbe un ottimo sostituto di Faouzi Ghoulam. L’algerino, complice anche l’infortunio, è stato sempre meno utilizzato sia con Ancelotti che con Gattuso. Sul giocatore però c’è anche il Leicester. Gli inglesi non lo mollano di un centimetro, essendosi lui dimostrato aperto alla possibilità di giocare con un club della Premier League. Intanto il Napoli resta anche su un altro fronte per il mercato estivo: Emerson Palmieri, per la fascia sinistra, che potrebbe contendersi un posto con Mario Rui.

