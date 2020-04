Caos Barcellona: arrivano le dimissioni di ben sei dirigenti! Cambia il futuro di Messi?

In casa Barcellona, nonostante le attività agonistiche siano ferme a causa del Coronavirus, la situazione è incandescente. All’interno del Consiglio di Amministrazione del club blaugrana c’è stato un vero e proprio terremoto che ha portato alle dimissioni di ben sei dirigenti del club catalano.

Le motivazioni legate alle dimissione sembrano essere la lentezza del presidente Bartomeu nel chiudere la questione relativa ai tagli degli stipendi e la poca chiarezza sulle responsabilità del “BarcaGate”: lo scandalo relativo alla creazione di account fittizi sui social per screditare ed insultare i calciatori del Barcellona, in particolare Piquè e Messi. La volontà del numero dieci blaugrana, come è noto, è di chiudere la carriera a Barcellona, ma la situazione in catalogna non è mai stata così caotica e questo rende Leo Messi particolarmente scontento, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.