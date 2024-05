Cajuste sincero: “Tante cose non hanno funzionato”, svela l’intenzione sul futuro

Si è da poco conclusa Udinese – Napoli, gara che ha segnato l’ennesima figuraccia del Napoli, queste le parole di Cajuste nel post match.

Non va oltre il pari il Napoli, che registra l’ennesima figuraccia stagionale. Uno a uno in Friuli, contro una modestissima Udinese, dopo Cerri e Abraham, questa volta è Success a ritrovare il goal usufruendo della sconcertante difesa azzurra, il nigeriano non segnava da un anno.

Eppure la vittoria era quasi in tasca, con Victor Osimhen ancora in goal e per pochi centimetri non in grado di raddoppiare e chiudere il match, un peccato considerando la mancanza totale di tranquillità che si vive in stagione con il Napoli, in grado di perdere con costanza punti da posizioni di vantaggio.

Cajuste, le parole del centrocampista nel post Udinese: il commento sull’ennesimo pari

Un pari che porta il Napoli a 51 punti, più uno sulla Fiorentina che ha però una gara da recuperare, seppur complicata contro l’Atalanta di Gasperini. Insomma, la possibilità di terminare addirittura noni e non giocare neanche la Conference League è più che concreta.

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, ha espresso le proprie opinioni nel post partita su DAZN, questo il pensiero in merito al pareggio arrivato in extremis:

“C’è grande, grandissima delusione, inutile nasconderlo” – sulle sensazioni relative a questa annata e su ciò che è mancato: “Una domanda davvero complicata, ci sono molti aspetti, difficile rispondere. C’era un grande carico di aspettative, tante cose non hanno funzionato”.

Sugli errori in fase difensiva e sulle avvisaglie arrivate prima dell’uno a uno firmato da Success, infine, il centrocampista svedese ha così chiosato:

“Vero, dopo il goal dell’uno a zero è mancato un pò di ritmo, abbiamo perso il pallino del gioco, dobbiamo restare concentrati, questi aspetti condizionano le partite, non è successo solo stasera” – infine, sull’esperienza napoletana, a prescindere del risultato, l’ex Reims ha così chiuso la propria intervista: “Napoli è fantastica, gioco in un grande club, posso solamente parlare di amore per questa esperienza, nonostante i risultati. Voglio continuare qui, voglio fare tutto per il Napoli, tutto quello che sarà possibile”.

Insomma, tanta amarezza e delusione, come c’era da aspettarselo, una costante di questa maledetta stagione, che per il bene di tutti, deve solamente ormai volgere al termine. Si riparta da zero, con una rivoluzione che non escluda nessuno, dal campo, sino alla dirigenza. Non resta che attendere.