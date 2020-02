Castagne confessa: “Mi piacerebbe restare all’Atalanta, ma se chiamano Inter o Napoli…”

Ultimissime Napoli, Castagne dell’Atalanta parla del suo futuro

ULTIMISSIME NAPOLI – Alla vigilia della gara valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Valencia che si giocherà stasera a San Siro , Timothy Castagne ha parlato ai microfoni di una radio francese La Dernière Heure sul suo futuro e gli estratti delle sue dichiarazioni sono stati riportati dal sito belga voetbalnieuws.be. Ecco quanto dichiarato dal difensore dell’Atalanta:

“Voglio concludere la stagione al massimo e poi dopo l’Europeo vedremo per il futuro. Certo, se ci dovessimo qualificare di nuovo per la Champions League mi piacerebbe restare all’Atalanta ma vedremo. La Premier League mi ha sempre attirato ma quando chiamano club come Napoli e Inter… Quelle sono grandi squadre”.

