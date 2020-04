BONAVENTURA NAPOLI – Secondo quando riportato da Sky Sport, Giacomo Bonaventura, centrocampista italiano classe 1989, non rinnoverà con il Milan, suo attuale club. Su Bonaventura ci sono diversi club sia in Italia che all’estero. In Italia è forte l’interessamento del Torino ma, soprattuto, del Napoli. Sembra ormai certo che dopo sei stagioni in maglia rossonera sia arrivato il momento, per Bonaventura, di cambiare aria.

Giacomo Bonaventura gioca nel Milan da sei anni, il suo contratto andrà in scadenza a Giugno. Salvo cambiamenti negli accordi contrattuali in caso di ripresa del campionato, il club rossonero non sembrerebbe intenzionato a rinnovarglielo.

Bonaventura in azione contro il Napoli

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, dopo sei stagioni l’avventura di “Jack” Bonaventura in quel di Milano, potrebbe giungere al termine. Un calciatore della sua caratura fa gola a moltissime squadre, sia in Italia che all’estero. Non è una novità che in casa Napoli nella prossima sessione di mercato ci sarà una rivoluzione. Vista anche la situazione Allan che tiene banco ormai da più di un anno, il profilo di Bonaventura potrebbe essere quello perfetto per far ripartire il centrocampo azzurro da un calciatore con esperienza e carattere.

Bonaventura ha sempre dichiarato amore per la maglia rossonera e né il suo entourage né lui stesso lasciano trapelare qualche indizio sul suo futuro. Non essendo “Jack” un tipo molto social, è difficile pensare che tramite il suo account Instagram possa mandare qualche indizio di una sua possibile nuova meta.

Giacomo “Jack” Bonaventura in questa stagione ha collezionato 17 presenze e 2 reti nel campionato di Serie A. Quello di quest’anno non è di certo il suo miglior bottino, ma ha sempre dimostrato un grande carattere e una grande esperienza. Mister Gennaro Gattuso lo conosce, lo ha avuto nella sua esperienza sulla panchina rossonera e il classe 1989 potrebbe rappresentare una grande occasione per il centrocampo del Napoli.