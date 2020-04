SSC NAPOLI CHARITY FOOD è il nome della nuova iniziativa della società azzurra. Un’iniziativa lodevole e apprezzabile che partirà già nelle prossime ore. Il Napoli, infatti, distribuirà alle famiglie più bisognose della città e della provincia generi alimentari e beni di prima necessità. Non solo: tutto sarà accompagnato da alcuni gadget della società.

SSC NAPOLI CHARITY FOOD COS’È

Alcuni azzurri, invece, provvederanno a distribuire oggetti sanitari agli ospedali campani. A riferire in anteprima l’avvio dell’iniziativa è la redazione di Radio Marte, in diretta per Marte Sport Live. Non è la prima volta che il Napoli scende in campo per l’emergenza Coronavirus. Lorenzo Insigne aveva infatti donato di sua spontanea volontà 100 mila euro all’ospedale Cotugno.

Si sapeva invece che il Napoli avrebbe preso una sua iniziativa, come aveva anticipato il professor Paolo Ascierto ai nostri microfoni. Non si capivano le modalità, anticipate solo ora da Radio Marte in attesa del comunicato ufficiale.

NAPOLI UOVA DI PASQUA

Non solo: la SSC Napoli ha donato anche delle uova di Pasqua al personale sanitario impegnato nella lotta contro il Coronavirus. L’iniziativa è stata comunicata sul portale ufficiale della società. Sono le uova del Napoli che in genere vengono donate ai calciatori. Quest’ultimi, però, hanno deciso di rinunciarvi per donarle la personale sanitario impegnato in questa estenuante lotta.

Le uova di Pasqua sono di dimensione big (3,5 kg) e verranno donate a ben 15 ospedali in Campania, tra la provincia di Napoli ma anche quella di Salerno e Caserta.

“SSC Napoli intende ringraziare, anche a nome dei tifosi, i medici e tutto il personale sanitario che senza sosta da settimane adempie con professionalità ed incredibile senso del dovere alle proprie responsabilità”.

Due gesti concreti nel giro di una giornata per il Napoli, che sta lanciando delle iniziative anche per i propri tifosi. Questi ultimi infatti possono ora allenarsi da casa con i consigli dello staff di Gattuso.