DIEGO CARLOS NAPOLI – Continua la caccia al difensore del Napoli. La cessione di Koulibaly è un’ipotesi da prendere in considerazione malgrado l’emergenza. Nulla di certo, sia chiaro, quando finirà la drammatica situazione Coronavirus arriverà il momento di fare il punto. Molte dinamiche date per scontate cambieranno, a partire dalle date, ma una prima traccia del Napoli che verrà è sempre giusto darla. Ecco perché il lavoro, tra telefono e videoconferenze, continua. Sono due i difensori accostati al Napoli negli ultimi giorni: Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham e seguito anche dall’Inter, e Robin Koch, classe ’96 del Friburgo. Si aggiunge ora un altro nome alla lista: è quello di Diego Carlos. Classe ’93, gioca nel Siviglia che l’ha acquistato lo scorso luglio dal Nantes per 15 milioni.

Il Napoli è su di lui – come riferiscono diversi media spagnoli – ma la trattativa sarebbe tutt’altro che facile per ben due motivi. Primo, perché Diego Carlos ha una clausola rescissoria di ben 75 milioni di euro. La clausola è infatti un obbligo nel calcio spagnolo: logico che si punti alla cifra più alta possibile. Facile anche che il prezzo si possa mitigare nelle trattative. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 40 milioni di euro. L’altro ostacolo è la concorrenza: Liverpool e Barcellona, infatti, seguono da vicino Diego Carlos. Klopp in particolare – secondo l’Express – avrebbe chiesto il centrale brasiliano per affiancarlo a Van Dijk.

Chi è Diego Carlos? Classe ’93, brasiliano, alto 1.86, il difensore centrale ha giocato in Portogallo e Francia per gran parte della sua carriera. A partire dall’Estoril, che l’ha prelevato nel 2014 dal Brasile. Dopo l’Estoril e la seconda squadra del Porto, è passato al Nantes nel 2016, per poi finire nel 2019 al Siviglia. L’esplosione a 27 anni è ormai definitiva e gli è valsa l’interesse di vari club.

Esplosione che ha colpito anche i creatori di FIFA 20. Il noto videogioco calcistico infatti gli ha affidato un overall nell’ultimo aggiornamento di 86. I tifosi del Napoli potranno dunque ricreare l’eventuale colpo sul noto gioco, ma sborsando un bel po’ di soldi virtuali. Nella realtà, invece, la trattativa è ad una fase ancora embrionale. Ci vorrà del tempo, ma chissà che non sia proprio lui il sostituto designato di Koulibaly.