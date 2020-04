Coronavirus vaccino – Giornata storica oggi, 8 aprile 2020. Ian Hayden, cittadino di Seattle, 29 enne, si è fatto iniettare, stamattina alle ore 9:00, il vaccino anti Covid-19, in via del tutto sperimentale.

Secondo La Stampa, il cittadino americano, ha ricevuto 1.000 dollari di compenso.

CORONAVIRUS VACCINO, TEMPI LUNGHI?

Non si conoscono ancora i tempi, ma quella di oggi sarà una giornata speciale. Hayden non ha pensato alle conseguenze, ma si è offerto come prima cavia provando molto eccitazione e speranza per salvare il Mondo.

