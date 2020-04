Coronavirus Italia – La speranza è l’ultima a morire, ma il Coronavirus, ogni giorno, non ci regala belle notizie. Oltre ai morti, ai malati e agli ospedali pieni, c’è anche il pensiero di uscire da questa situazione molto tardi.

Infatti, secondo alcuni fisici, la fase 2, può durare parecchio tempo, dai 6 agli 8 mesi.

Coronavirus Italia, la convinzione dei fisici

Secondo quanto detto da Federico Ricci Tersenghi, dell’Università Sapienza di Roma, nel dibattito di oggi sulla pagina Facebook “Coronavirus”, il virus non è in discesa:

“Nel Lazio sta arrivando adesso picco e in alcune regioni non c’è discesa. Il numero dei nuovi casi in Italia ha chiaramente superato il picco, ma non si può condurre l’analisi a livello nazionale perché la situazione è eterogenea e in alcune regioni la discesa non è ancora iniziata. È importante ad avere misure restrittive, altrimenti non ne usciamo”.

