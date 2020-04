CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – A Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e direttore Valter De Maggio ha lanciato delle indiscrezioni di mercato durante la trasmissione radiofonica Radio Goal.

Valter De Maggio

Calciomercato Napoli ultimissime: ecco le idee di mercato

RINNOVO DI MILIK – “Se Milik non rinnovasse, il Napoli cercherebbe una prima punta. E gli obiettivi sarebbero questi: un attaccante centrale, un attaccante esterno ed un terzino sinistro”;

SARDAR AZMOUN – “Dalle informazioni che abbiamo al Napoli piace molto Sardar Azmoun, attaccante iraniano che gioca allo Zenit San Pietroburgo, però è extracomunitario“;

GLI ALTRI OBIETTIVI – “Tre acquisti nuovi, per l’esterno la prima scelta è Boga del Sassuolo, sull’esterno basso è Tsimikas dell’Olympiakos.”

Le ultime sul rinnovo di Milik

Il rinnovo di Milik attualmente sembra congelato, aveva detto Carlo Alvino non poco tempo fa. Gli agenti del polacco ed il Napoli provano a limare alcuni parametri contrattuali che causerebbero l’ostacolo del rinnovo. Il Napoli ha la volontà di trattenere Arkadiusz ma per ora si mantengono le distanze. Le ultime sul rinnovo in questo articolo.

Calciomercato Napoli ultimissime: ecco le schede tecniche dei tre obiettivi

Sardar Azmoun: Iraniano ad oggi in forze allo Zenit San Pietroburgo, ha collezionato 10 reti e 6 assist in 21 partite con la maglia della squadra Russa; qui la scheda tecnica a cura di Transfermarkt.

Konstantinos Tsimikas: Esterno di difesa, Greco, in forze all’Olympiacos, ha collezionato 5 assist in 20 partite con la maglia dei Thyrlos. Qui la scheda tecnica a cura di Transfermarkt.

Jeremie Boga: Ivoriano, una nuova stella pronta a brillare nel cielo della Serie A e nel calcio internazionale, il Napoli lo monitora da tempo: oggi è in forze al Sassuolo, ma si sono aperti importanti spiragli di mercato attorno a lui ed il suo probabile addio alla casacca neroverde. Non c’è bisogno di presentazioni per lui: qui la scheda tecnica a cura di Transfermarkt.