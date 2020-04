RINNOVO MILIK – Il Napoli ieri, con le dichiarazioni di Giuntoli, è uscito allo scoperto ufficialmente: vuole trattenere il polacco. Vorrebbe confermarlo e dunque rinnovare ma nell’ultimo periodo Arek è parso piuttosto scettico al cospetto di una serie di prospettive, tipo la clausola da 100 milioni di euro, e così ha spiegato di essere anche pronto a rimettersi in gioco altrov. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

MILIK, SI PUNTA AL RINNOVO

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, con le sue parole è stato chiaro: c’è tempo per trattare con l’entourage di Milik per il rinnovo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive in merito:

“Per il momento, comunque, l’accordo con il polacco non vuole accontentare il club sulla clausola: 100 milioni per l’ estero è stato trovato: un po’ perché la clausola rescissoria di 100 milioni di euro proposta dal club, e valida esclusivamente per l’ estero, è stata ritenuta eccessiva da Milik; un po’ perché probabilmente Arek vorrebbe rinnovare innanzitutto gli stimoli”.

Le proposte non mancano: dalla Spagna hanno rilanciato l’ interesse dell’ Atletico Madrid e del Siviglia, in Inghilterra raccontano dei sondaggi di Arsenal e Tottenham; in Italia invece è il Milan ad aver acceso i fari.

