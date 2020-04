TONALI BRESCIA – Sandro Tonali è uno degli obiettivi per il centrocampo del Napoli. Il giovane calciatore del Brescia è sempre stato accostato ad Andrea Pirlo ma al Corriere della Sera ha svelato che la cosa per lui ha poco senso:

Tonali Brescia, per quale squadra tifa il centrocampista?

“Mi hanno accostato a Pirlo per colpa dei capelli, la cosa non mi dà fastidio ma non è un paragone adatto. Io voglio bene a Cellino e devo dare ancora molto al Brescia che ha creduto in me quindi non penso al mercato.

La mia squadra del cuore? Il Milan, Gattuso è stato il mio primo idolo ma ora mi ispiro a Modric“.

