Vazquez Napoli – Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz. Come aveva detto l’agente del calciatore, confermato negli ultimi giorni, i blancos sono interessati al centrocampista azzurro, il quale, da poco, ha compiuto 24 anni.

Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, il pressing delle Merengues è forte e sul piatto sono pronte a sacrificare un loro giocatore, molto quotato nell’ambiente: Lucas Vazquez.

Vazquez-Napoli, il pallino di De Laurentiis

Lucas Vazquez è classe 1991, ha 28 anni ed è cresciuto nel Real Madrid. Ha sempre giocato con la squadra della capitale spagnola, a parte un anno con l’Espanyol, la stagione 2014-2015, dove si è messo in mostra guadagnandosi il ritorno a Madrid.

Ha superato le 200 presenze con il Real, ma il club è pronto a cederlo. De Laurentiis, in passato, ha già pensato al nativo di Curtis, il quale, nell’ultima stagione, ha giocato 18 partite e segnato 3 gol.

Vazquez esulta con Benzema dopo un gol

Vazquez-Napoli, l’erede giusto di Callejon?

Vazquez non è un giovane da poter vendere tra qualche anno, come già detto, ma esterno destro, potrebbe essere il sostituto adatto di Callejon, se quest’ultimo dovesse andare via.

Le caratteristiche del 28 enne sono uguali a quelle del giocatore azzurro e Gattuso potrebbe ritrovare sprint, voglia, intelligenza tattica e gol, proprio come il nativo di Motril ha fatto in queste 7 stagioni con i partenopei.

VAZQUEZ-NAPOLI, INSTAGRAM

Molto attivo su Instagram, il giocatore ha 8,8 milioni di follower. 740 sono i post pubblicati e parecchi in compagnia di sua moglie e del suo piccolo figlio.