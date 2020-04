Higuain Juventus – Con la Juventus a caccia di un centravanti, l’avventura in bianconero di Gonzalo Higuain sembra al capolinea. Pesano sulle intenzioni del club anche un ingaggio oversize (circa 7,5 milioni a stagione) e la prospettiva che il giocatore, in assenza di rinnovo, sarà comunque libero nel 2021.

Higuain esulta per un gol

Higuain Juventus, le quote

Dunque, cercasi compratore per il Pipita: la pista più concreta al momento è quella di un ritorno a casa, al River Plate. Per gli analisti di Snai l’affare è a dir poco probabile, vista la quota, 2,50, anche se, stando ad alcune fonti, il giocatore non sarebbe entusiasta della soluzione.

L’alternativa più vicina, a 7,50, riporta Agipronews, è il Napoli (altro ritorno), malgrado il rapporto poco amichevole con i tifosi del San Paolo. A 12 la Roma, che la scorsa estate, con Dzeko dato sicuro all’Inter, ha fatto avance molto decise. A quota 15 spunta la Sampdoria, mentre una nuova esperienza al Milan, dopo quella non felice della stagione scorsa, vale 20 volte la posta.

