Callejon Mertens – I contratti in scadenza di Josè Callejon e Dries Mertens sono stati un argomento importante, in questi mesi, in casa Napoli. La società azzurra ha cercato l’accordo con entrambi per diverso tempo, ma ad oggi, sembra che solo il belga abbia trovato un punto d’incontro con il club partenopeo.

Callejon Mertens abbracciati nel ritiro di Dimaro

Callejon-Mertens, contratti fino al 30 luglio?

Ma se la stagione dovesse riprendere, come si farebbe con chi il 30 giugno vede il suo contratto scadere? Secondo La Repubblica, la Fifa sta pensando di allungare il tempo e potrebbe stabilire che fino al 30 luglio nessuno può cambiare squadra, prolungando anche i prestiti.

Il problema si cela davanti anche a chi è stato acquistato a gennaio, tipo Petagna e Rrahmani dagli azzurri o Kulusevski dalla Juventus. Questi giocatori, non solo non potranno trasferirsi ad inizio luglio nelle loro nuove squadre, ma acquistati adesso, costerebbero di meno rispetto a 3 mesi fa.

Callejon e Mertens, addio Cina?

Qualche mese fa, la Cina poteva essere nel futuro di uno dei calciatori. Lo spagnolo era corteggiato da Rafa Benitez e la squadra che il tecnico ex Liverpool allena, ovvero Dalian Yifang. Mentre, il belga, poteva essere ricoperto d’oro, con un ultimo contratto della sua carriera davvero d’oro, ma preferisce restare in Europa e con la maglia azzurra.

