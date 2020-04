Psg Koulibaly – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha confermato che per Kalidou Koulibaly, un giocatore di spessore, gli estimatori non mancano e non ci sarà difficoltà a trovare qualche club disposto a spendere una cifra elevata per prenderlo.

Infatti, il Psg, non molla la presa sul difensore senegalese e insieme a lui, dall’Italia, vuole portare in Francia anche Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio.

Koulibaly fermo per infortunio

Psg, il piano per Koulibaly e Milinkovic

Secondo quanto riporta Le Quotidien du Foot, i parigini stanno studiando un piano per fare il doppio colpo. La cessione di Neymar è la miglior soluzione.

I rapporto tra il club e il brasiliano sono ai minimi termini dopo che l’ex Barcellona ha tentato di tornare in Spagna a gennaio. In estate, le strade tra le parti, possono separarsi e il Psg approfitterà della cifra incassata dalla sua cessione per tentare l’affondo al difensore azzurro e al serbo dei capitolini.

Milnkovic-Savic contro il Napoli

Psg su Koulibaly e Milinkovic, le valutazioni

Il Napoli è disposto a fare un sacrificio. Se gli azzurri non dovessero qualificarsi in Champions League, bisogna cedere qualche big per il bilancio societario e il classe ’91 sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura partenopea.

De Laurentiis chiedeva oltre 100 milioni di euro per il calciatore, ma potrebbe cedere anche per meno, tra i 70 e 80 milioni di euro.



Per quanto riguarda Lotito, sarà dura convincerlo a vedere il classe ’94 per meno di 80-90 milioni di euro, soprattutto se i biancocelesti dovessero lottare o addirittura vincere lo scudetto una volta che il campionato riprenderà.

Seguici anche su Instagram!