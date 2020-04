MURIQI NAPOLI – Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero interessati a Vedat Muriqi, attaccante che interessa al Napoli.

MURIQI NAPOLI – Secondo quanto riportato oggi dal noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, in uno specchietto dedicato alla Lazio, i biancocelesti sarebbero interessati a Vedat Muriqi. L’attaccante, quasi 26enne, in forze al Fenerbahce, è stato recentemente accostato al Napoli, che ora si ritrova sul mercato una concorrente per il centravanti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MURIQI NAPOLI, SPUNTA LA LAZIO SUL KOSOVARO

Vedat Muriqi (25), attaccante Fenerbahce

“Capitolo mercato. Il nome nuovo è quello dell’attaccante kosovaro Vedat Muriqi. Ha 25 anni (ne compie 26 tra tre settimane), da questa stagione gioca nel Fenerbahce, con cui – prima che il campionato turco si fermasse – aveva realizzato 13 gol in 24 partite. È un attaccante moderno, in grado di giocare sia da prima sia da seconda punta, alla Lazio potrebbe fare molto comodo. La società romana lo ha messo nel mirino. Costa circa 20 milioni, un investimento non indifferente, ma fattibile“.

L’attaccante kosovaro Muriqi è stato seguito proprio nelle scorse ore dal Napoli, CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO.

