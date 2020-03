CALCIOMERCATO NAPOLI, Vedat Muriqi nel mirino della società di De Laurentiis

MURIQI NAPOLI – La società azzurra potrebbe cercare un centravanti nel caso Milik, sempre più lontano dal rinnovo, andasse via. La scadenza del contratto è nel 2021. Secondo il canale turco Ahaber, il club partenopeo si aggiunge alla lunga lista dei club interessati a Vedat Muriqi.

Vedat Muriqi, attaccante classe ’94 di nazionalità albanese neutralizzato kosovaro, è attualmente un giocatore del Fenerbahce. Debutta con la maglia dell’nazionale albanese Under-21 il 15 ottobre 2013 nella partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2015, subentrando al minuto 46, contro la Bosnia ed Erzegovina Under-21. Il 30 agosto 2016, il commissario tecnico del Kosovo, Albert Bunjaku lo convoca in vista della partita valida per le qualificazioni al mondiale 2018 da disputarsi contro la Finlandia. Per lui e per tutti gli altri giocatori che avessero già militato in un’altra nazionale maggiore, sarebbe servito il via libera a rappresentare il Kosovo dalla FIFA.

Il suo valore attualmente si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma con le sue tante qualità potrebbe essere in aumento. Il giocatore albanese fu strappato dal C. Rizespor il 7 luglio del 2019 per 3,5 milioni di euro dal Fenerbahce, con cui firmò un contratto quadriennale. Il sinistro è il suo piede per calciare, ed è alto 194 cm.

Nella stagione 2019/2020, Muriqi ha collezionato nella Super Lig (la prima divisione del campionato turco di calcio) 25 presenze, spinta in rete la palla 25 volte e fatto 5 assist. Invece, durante la Türkiye Kupası (Coppa di Turchia) ha collezionato 3 presenze, 2 gol e 1 assist.

Possibile accostamento Muriqi Napoli? Diverse squadre europee sono interessate all’attaccante: Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte. In Italia oltre al club azzurro, piace anche a Lazio e Juve. In estate quindi potrebbero partire nuovi contatti con il club turco. Il suo contratto con il Fenerbahce scade nel 2023.