Schira: “Koulibaly al Psg? L’agente ha incontrato i dirigenti, potrebbe guadagnare 10 milioni a stagione”

Schiara a Radio Punto Nuovo parla dei possibili scenari del fututo di Koulibaly lontano da Napoli. Incontro tra l’agente e la dirigenza del Psg

Nel corso della diretta di Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo il futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco le sue parole:

“L’agente di Kalidou Koulibaly, ha incontrato il dirigente del PSG interessato anche a Pjanic. A Napoli guadagna 6 milioni netti, ne andrebbe a guadagnare circa 10 milioni in Francia. Bisognerà però capire le ripercussioni del virus, ma dal punto di vista tecnico c’è grande gradimento da parte del club che vede anche in uscita Thiago Silva .I contatti, partiti già tempo fa, continuano anche se più lentamente per vie telefoniche”.