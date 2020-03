30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’oncologo e ricercatore impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus, Paolo Ascierto, ai microfoni del TG2 ha parlato della sperimentazione in corso, messa in pratica al fine di curare i pazienti affetti da Coronavirus.

CORONAVIRUS, 11 PAZIENTI DIMESSI DAL COTUGNO: CURATI CON IL TOCILIZUMAB

CORONAVIRUS CAMPANIA, PARLA PAOLO ASCIERTO

“Se l’isolamento contenitivo messo in atto inizia a funzionare, e sono sicuro che lo farà, tra qualche tempo vedremo un trend in discesa. In questo momento c’è una sperimentazione in corso riguardo il Tocilizumab. I segnali sono molto incoraggianti: c’è cauto ottimismo. Molti pazienti, non solo in Campania, ma anche a Padova, Cosenza e Fano, hanno trovato beneficio”: sono queste le parole del ricercatore Paolo Ascierto ai microfoni del TG 2.

