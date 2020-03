Coronavirus, 11 pazienti dimessi dal Cotugno: curati con il Tocilizumab

Coronavirus a Napoli, 11 pazienti dimessi dal Cotugno. Sono stati curati con il Tocilizumab del dott. Ascierto e la sua equipe

Ancora una buona notizia arriva da Napoli nella lotta al Coronavirus. Arriva dal TGR, infatti, la notizia della dimissione di 11 pazienti dall’Ospedale Cotugno di Napoli.

Tutti i degenti erano stati curati con il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite somministrato dal dott. Ascierto e dalla sua equipe. Altri 11 guariti, in una giornata in cui l’Italia registra un dato dimezzato nei contagi (1.648 nelle ultime 24 ore).