Coronavirus, vittima nel calcio: è morto Dino Bove, co-fondatore del Napoli femminile. Arriva il cordoglio della società azzurra

L’imprenditore napoletano aveva 65 anni

Il Coronavirus colpisce anche il calcio. È morto Dino Bove, imprenditore napoletano e noto nel mondo del calcio perché tra i fondatori del Napoli Femminile.

Come riferisce Il Mattino, il 65 enne era in terapia intensiva dallo scorso 18 marzo e non ce l’ha fatta. La società partenopea ha comunicato il suo cordoglio tramite Twitter:

Il tweet del Napoli per la scomparsa di Dino Bove

“La Ssc Napoli si stringe al dolore della famiglia Bove per la scomparsa del caro Dino”.