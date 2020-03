43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gli ospedali in Campania rischiano il collasso. Continuano a salire infatti i contagiati da Coronavirus nelle ultime ore. Sono 181 infatti i pazienti in terapia intensiva nelle due strutture adibite. Secondo quanto scrive Il Mattino, gli ospedali rischiano il collasso già entro domenica. Si ricorrerà dunque ad un piano B, nel caso in cui i contagi dovessero continuare ad aumentare: ovvero ricorrere alle strutture private.