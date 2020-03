36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Premio per Gianluca Gaetano. Il calciatore del Napoli, in prestito alla Cremonese, è stato premiato dal portale specializzato La Giovane Italia come miglior calciatore del campionato Primavera 2018-2019. Ha battuto la concorrenza persino di Dejan Kulusevski. Nel video successivo, i suoi ringraziamenti per il premio: