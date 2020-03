Higuain vola in Argentina, il fratello risponde alle critiche: “Nostra madre ha un tumore, rispetto!”

Il messaggio di Nicolas Higuain dopo le critiche a Gonzalo, andato dalla mamma malata

Nicola Higuain ha risposto su Twitter a tutti coloro che hanno criticato il fratello Gonzalo per aver violato la quarantena.

L’attaccante juventino aveva lasciato l’Italia, con il permesso della società bianconera, per recarsi in Argentina in visita alla madre malata.

Ecco quindi il chiarimento sulla situazione della famiglia Higuain: “Nostra madre ha un cancro da 4 anni e non smetterà di lottare, chiediamo rispetto. Per favore, gli opinionisti tacciano”.

IL MESSAGGIO DI NICOLAS HIGUAIN:

