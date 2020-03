Dall’Inghilterra – Il Chelsea vuole esercitare la recompra per Boga: le cifre

Il Napoli vuole Boga, ma l’affare può saltare a causa del Chelsea

Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, è sul taccuino del Napoli e del d.s. Cristiano Giuntoli da qualche mese. Ma a rovinare i piani del club partenopeo potrebbe essere il Chelsea, che sembrerebbe intenzionato ad esercitare la clausola del diritto di recompra che ha sull’ivoriano.



Come riportato nell’edizione odierna del Daily Mail, il club londinese starebbe seriamente pensando di riportare la freccia del Sassuolo nella capitale britannica. Boga in questa stagione di Serie A è davvero esploso, mettendosi in mostra e collezionando ben otto gol e quattro assist.

Il Chelsea potrebbe tagliare fuori tutte le pretendenti al gioiellino del Sassuolo, esercitando a fine stagione una clausola di recompra di 14 milioni di euro. I Blues, con questa operazione, befferebbero il Napoli, che si troverebbe costretto a trattare poi con il Chelsea per arrivare all’ivoriano.

