Ai microfoni del portale The Athletic, l’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato del suo futuro. Il francese naturalizzato ivoriano è seguito con interesse anche dal Napoli:

“Il Sassuolo è il club perfetto per un giovane per trovare spazio e mettersi in mostra davanti a club più prestigioso.

Serie A? Ho fatto la scelta giusta a scegliere l’Italia. Al Chelsea c’erano tanti esterni fortissimi, la mia idea era quella di andare a giocare e magari ritornare”.