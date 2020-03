Enrico Preziosi rivela: “Campionato? Il decreto arriverà fino a Pasqua, l’intenzione è ripartire il 9 maggio”

“Non possiamo fermarci. Il virus, in alcune zone, avrà il picco a giugno”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento, del calcio fermo a causa del Coronavirus.



Il numero uno dei liguri si augura di ripartire a maggio, ma secondo la sua opinione, il picco ci sarà tra qualche mese e quindi, una decisione, non si può ancora prendere.



Ecco le sue parole:



“Io penso che il picco l’avremo a giugno. In alcune zone d’Italia, il virus colpirà tra qualche settimana e quindi, a giugno, avremo ancora casi di Coronavirus.



Campionato? La speranza è di ripartire il 9 maggio perché sicuro il decreto arriverà fino a Pasqua. Poi ci dovrà essere il tempo di allenarsi e rimettere il tono muscolare, almeno due settimane.



Non possiamo ancora decidere nulla, dobbiamo valutare nei prossimi giorni, ma l’intenzione è di continuare il campionato, non possiamo fermarlo”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI