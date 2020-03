Rinnovo Gattuso, De Laurentiis programma l’incontro con Jorge Mendes: i dettagli sul contratto

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sta pensando al futuro, nonostante questi giorni di caos generato dal coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha deciso, Gattuso sarà alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. Il Napoli in estate sarà rifondato, ma il patron azzurro vuole ripartire dal tecnico calabrese. Per questo motivo ha chiamato Jorge Mendes, agente di Gattuso, per fissare un appuntamento e discutere il rinnovo. L’incontro avverrà a Barcellona, alla vigilia della gara di ritorno del Camp Nou contro i blaugrana”.

“L’idea delle parti è quella di un rinnovo con prolungamento del contratto e adeguamento dello stipendio. Il rinnovo è previsto fino al 2023, ma con le solite clausole che permetterebbero ad ogni anno di liberarsi dal contratto, sia al tecnico, sia al presidente”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI