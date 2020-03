Ghoulam, posticipato il ritorno in campo. De Laurentiis pronto a discutere il rinnovo con Mendes

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato un appuntamento con Jorge Mendes. L’incontro è previsto a Barcellona, alla vigilia del match di Champions League. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono tanti i temi che affronteranno i due, ma tra gli argomenti principali di discussione ci sarà certamente Faouzi Ghoulam. Il terzino sinistro ha recuperato ormai completamente la forma fisica. Si parlava di un rientro in campo a Verona, rientro che giocoforza slitterà a data da destinarsi. In ogni caso i guai fisici sembrano alle spalle e c’è la volontà da parte del Napoli di rinnovargli il contratto. De Laurentiis è in ottimi rapporti con il potente agente portoghese, l’accordo non dovrebbe essere difficile da raggiungere”.

