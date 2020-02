Gattuso: “Gattusismo? Non penso esista, non mi invento nulla, il calcio è semplice. Mi piace la fase difensiva”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La nuova terminologia è corsa presto sui social, un nuovo modo di fare calcio coniato dai fan del tecnico del Napoli: Gattusismo. Cos’è? Esiste? È stato chiesto all’allenatore durante la conferenza stampa di oggi. Lui, però, non è d’accordo:

No, non penso esista. Non mi invento nulla, guardo i miei colleghi poi l’allenatore deve essere bravo a metterci del suo.

Non so se esiste, so che il calcio è semplice, nella semplicità ci sono poi cose che si possono migliorare. Guardo tanto calcio, mi piace giocarci, mi piace fare la fase difensiva. Da calciatore solo quella facevo, oggi lo guardo diversamente”.