Romero, ex pres. Torino: “Non sarà contro il Napoli la gara della svolta. Sarri? Si è adeguato al contesto in cui lavora”

Notizie Napoli, le parole di Tilli Romero in occasione del match con il Torino

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a pochi giorni dalla gara tra Napoli e Torino, è intervenuto Attilio Romero, ex presidente dei granata.



Il momento della squadra di Cairo, la gara contro i partenopei e il Coronavirus. Questo e tanto altro per l’ex numero uno del club torinese.



Ecco le sue parole:



“Ci mancano prove fresche per vedere la salute del momento dato che non ha giocato negli ultimi giorni. Contro il napoli non possiamo vedere se il la squadra è guarita, perché è una gara difficile.



Le fatiche dell’Europa League? L’altro anno l’Atalanta non ha pagato nulla. La fatica c’è stata, ma non so di cosa patiscono veramente. Ad agosto avrei detto ‘Se tutto va benissimo arriva sesta, se tutto va malissimo, dodicesima’. Può ancora risalire la squadra, non è ancora detto nulla. La situazione non è felicissima, vedendo anche la altre dietro che stanno salendo.



C’è analogia di quest’annata tra Napoli e Torino? La direzione di scienza è analoga. Tutte e due ora cercano di dare una svolta. Gli azzurri hanno già svoltato, ha fatto bene nelle ultime gare. I granata no, sono ancora dietro la curva. Penso che la riscossa dobbiamo aspettarla dopo Napoli.



Torino-Parma e caos Coronavirus? In effetti ci si capisce poco. Ho fatto un pezzo per La Stampa dove dico che a breve non ci sarà neanche più la marcatura a uomo perché non possono stare vicini. C’è confusione.



Le parole di Sarri? Mi viene in mente quando diceva che la Juventus godeva di favori, con il Napoli che veniva sfavorito. Adesso si sia adeguato al contesto in cui opera. Ho visto una brutta Juventus nel primo tempo, discreta nella ripresa, ma l’arbitraggio è stato buono. Forse, manca un mezzo rigore.



In Italia davano rigore? Preferisco arbitraggi più europei che quelli italiani. Verdi? Lo ritenevo un ottimo giocatore per quello che avevo visto negli anni passati, ma ora non lo sta dimostrando. Certo, è inserito in un contesto difficile e venir fuori da soli da una situazione di questo genere, non è facilissimo.



Belotti al Napoli? Non te lo so dire, non sono più dentro alle questioni societarie. Non lo so proprio e mi auguro, per il Torino, di no”.



