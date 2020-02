Emanuele Calaiò è sicuro: “Mertens deve restare. Belotti? Caratteristiche che piacciono a Gattuso”

“Contro il Barcellona sarà dura. Se fossi il Napoli la giocherei a viso aperto”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex giocatore azzurro ha parlato di Dries Mertens e del probabile arrivo di Andrea Belotti.



Inoltre, il futuro di Milik e la partita di ritorno di Champions League contro il Barcellona.



Ecco le sue parole:



“Mertens? L’ho sempre detto. Bisogna rinnovare il contratto a Mertens. Un grande giocatore, ha fatto la storia del Napoli e so quanto ci tenta alla maglia e alla città. Vuoi o non vuoi, le castagne dal fuoco le leva sempre lui. L’età non vuole dire nulla, a 32 anni sta nel pieno della maturità.



Belotti? A me piace. Un giocatore importante, è attaccato alla maglia. Una prima punta che fa tanto sacrificio e ha le caratteristiche che cerca Gattuso.



Milik? Può chiedere di andare via se resta scontento. Mertens potrebbe non trovare l’accordo e andare via. Il Napoli potrebbe non fare la Champions e quindi questo può incidere sul futuro di alcuni giocatori.



Barcellona? Tutto può succedere, ma sarà molto molto dura. Il Napoli ha fatto una grande fase difensiva, ma prima o poi un buco lo trovano con il palleggio che hanno. Se fossi il Napoli, la giocherei a viso aperto”.



