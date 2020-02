40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Bufera su Pepe Reina: i tifosi del Napoli sono furiosi sui social per il like galeotto dell’ex portiere azzurro a un post sul pareggio di Griezmann.

Il portiere ex Napoli, ora in prestito all’Aston Villa dal Milan, ha messo un cuoricino a un tweet della radiocronaca di un emittente spagnola in merito al pareggio.

E i tifosi, sui social, non l’hanno perdonato.