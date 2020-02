56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, Sky avrebbe aperto alla possibilità di trasmettere il match tra Juventus e Inter in chiaro su TV8.

ECCO IL TWEET:

Si sta infatti valutando concretamente la possibilità di trasmettere la partita in chiaro in televisione, per permettere ai tifosi di vederla almeno dagli schermi di casa, visto che lo stadio resterà senza pubblico.

