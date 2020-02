CdS – Il Barcellona osserverà Fabian da vicino al San Paolo. Il Napoli propone il rinnovo: c’è nodo clausola. I dettagli

Mercato Napoli, le ultime sul rinnovo di contratto di Fabian Ruiz

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

MERCATO NAPOLI – Si è finalmente ripreso il Napoli e la scena del protagonista. Dopo le reti, splendide, a Inter in Coppa Italia e Brescia, Fabian Ruiz è tornato a far parlare di sé.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la gara di Champions League di martedì sarà l’occasione giusta per il Barcellona per osservare da vicino il campione andaluso. Il Napoli intanto prosegue i colloqui con l’entourage del calciatore per cercare un’intesa sul rinnovo del contratto (che scade nel 2023, ndr).

Il nodo da sciogliere resta quello legato alla clausola rescissoria: il Napoli vuole fissarla a 180 milioni di euro, gli agenti del giocatore spingono per una cifra che oscilla tra i 70 e i 90 milioni di euro.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI