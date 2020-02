UFFICIALE – Napoli-Barcellona, ad arbitrare sarà il tedesco Brych

Ultimissime Calcio Napoli, designato l’arbitro per il match con il Barcellona

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – È stato designato l’arbitro per il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona in programma per martedì prossimo.

A dirigere l’incontro sarà Felix Brych. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, assistenti; Bastian Danker, VAR; Marco Fritz, AVAR; Harm Osmers, quarto uomo. Sestina arbitrale, dunque, completamente tedesca.

