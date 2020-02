Ugolini: “Bisognava aspettarsi qualcosa di più dal Napoli, contro il Brescia non mi è piaciuto”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’ultima partite del Napoli, in casa del Brescia.



Il giornalista di Sky Sport si aspettava qualcosa in più dal Napoli. Ugolini ha detto:



“Il Napoli non mi è piaciuto, bisognava aspettarsi qualcosa di più. Una lettura abbastanza chiara, è una squadra che ancora non riesce a restare attaccata anche ad ottenere su campi come quello di Brescia, una squadra che sette giorni fa ha disputato un’ottima partita contro la Juve, bisognava avere da parte del Napoli un’attenzione diversa”.