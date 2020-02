LIVE – Gattuso: “Con Allan tutto bene, avevo detto che non portavo rancore. Non sono condizionato dal Barcellona”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

14.31 – Inizia la conferenza stampa: “La condizione della squadra è molto buona, abbiamo lavorato bene. Lozano non è al 100%, con Allan tutto a posto, avevo detto che non portavo rancore. Si è allenato bene. Milik sta meglio. Per pensare a martedì c’è tempo. Scenderà in campo la squadra che sta al 100%, pensiamo alla partita, se andiamo a vedere l’andamento abbiamo perso venti punti con le piccole. Ci sarà da battagliare, troviamo un ambiente che ci vuole mettere in difficoltà. Ghoulam? Sta lavorando, sta dando continuità, è stato fermo tantissimo tempo, spero di vederlo come l’ho visto nelle ultime due settimane.

Allan? Vi piace parlare solo di lui, è finita là, Allan è un giocatore come gli altri. Non mi dava massimo impegno, ci siamo parlati e ci siamo guardati negli occhi, ora bisogna far parlare il campo. In questi giorni ho visto un grande professionista che si è messo a disposizione. Devo pensare a domani, non posso pensare al Barcellona. L’ammutinamento è successo il 5 novembre, noi dobbiamo giocare le partite, abbiamo un altro obiettivo in questo momento, fare i professionisti. Ma non è che oggi ci svegliamo e oggi pensiamo all’ammutinamento.

Buon pomeriggio amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Rino Gattuso. Alla vigilia di Brescia-Napoli, l’imperativo contro i lombardi è vincere senza pensare al Barcellona.

Per la gara di martedì, ci sarà tempo. A breve Gennaro Gattuso farà il suo ingresso in sala stampa: l’inizio della conferenza è previsto per le 14.30. I calciatori, intanto, stanno concludendo l’allenamento mattutino.