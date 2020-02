Caos Barcellona, Piquè accusa il giornalista di Barça TV: “Marionetta!” (FOTO)

Notizie Napoli, Piquè accusa il giornalista Marca Lorente di Barça TV

Continua a far discutere in Spagna lo scandalo legato al Barcellona, già soprannominato “BarçaGate“. Il club catalano – secondo quanto si è appreso – avrebbe pagato una società, la I3 Ventures, per screditare alcuni suoi tesserati fra i quali Messi, Piqué, Xavi e Guardiola.

Piqué accusa il giornalista di Barça TV

Insomma, il clima è piuttosto agitato e nelle ultime ore la questione si è innervosita anche di più. Il giornalista di Barça TV, Marçal Lorente, ha commentato la vicenda via Twitter: “Conosco ormai da molti anni l’ambiente del Barça e il carattere dei soci culé del club, fortunatamente sempre meno manipolabili e più intelligenti, sanno identificare perfettamente chi vuole arrivare al club per utilizzarlo per i suoi interessi mediatici, politici, ed economici“.

A rispondere al cronista è la bandiera del Barça, Gerard Piquè, con un commento secco ma devastante: “Titella” (“marionetta“, ndr). Chiaro come il Barcellona in questo momento sia una vera e propria polveriera. Il tutto alimentato dal dubbio su come mai il club non abbia fatto causa alla società l3 Ventures, nonostante il presidente Bartomeu si sia detto estraneo ai fatti.

ECCO IL POST:

