Caos in casa Barcellona: scoppia il caso! Un milione di euro per screditare Messi, Pique e Guardiola?

A pochi giorni dalla gara contro il Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League, scoppia un clamoroso caos in casa Barcellona. Domenica notte, la trasmissione El Larguero della radio spagnola Cadena Ser, ha denunciato il vincolo tra il Barcellona e l’impresa I3 Ventures.

Secondo la radio, il club catalano avrebbe pagato, in sei pagamenti inferiori di 200 mila euro, così da non avere l’autorizzazione della giunta, per creare e gestire account social per screditare e gettare fango su alcune persone, tra cui Lionel Messi e sua moglie Antonela, Piqué, Xavi, Guardiola, il presidente di Mediapro Roures, l’ex presidente catalano Puigdemont.



Il club si è difeso. La collaborazione con I3 Ventures c’è, ma per monitorare i flussi dei messaggi in rete sul club. Ieri notte però, la radio ha confermato il tutto con un dossier di 36 pagine.



Per questo caso, ma anche per la discussione social con il dirigente Abidal, il capitano dei blaugrana, Messi, non si è ancora pronunciato. Questo scandalo potrebbe peggiorare ancora di più i rapporti con la società.



La possibilità di elezioni anticipate si fanno sempre più concrete. Il presidente Bartomeu dovrà aggiustare un po’ le cose prima di dover dire addio al Barcellona. Il suo mandato scade nel 2021.



