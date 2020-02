Floro Flores: “Mertens deve restare. Allan? Ora tutti sanno che devono allenarsi bene per giocare”

L’ex attaccante del Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss

Antonio Floro Flores, ex giocatore e attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha parlato del momento degli azzurri, ma in particolare di Dries Mertens, in scadenza di contratto.



Secondo Floro Flores il belga deve rimanere, così come il Napoli dovrà puntare su questo pacchetto d’attaccanti che ha. Inoltre, elogi a Gattuso per come è stata risolta la questione tattica e anche delle piccole scorie che si erano create nello spogliatoio mettendo tutti sulle spine con la non convocazione di Allan.



Ecco le sue parole:



“Mertens è un giocatore che ti può cambiare la partita in un momento all’altro e questi giocatori così si devono tenere. Se lui abbassa le pretese, il presidente fa uno sforzo, si trova l’accordo. I miei figli sono innamorati di Mertens.



Lo 0-0 era il risultato più giusto ieri, ma quando hai giocatori così che ti cambiano le partite, tutto cambia. Tanto di cappello. Perché mandarlo via se è uno che è entrato nel cuore della gente e che da tutto per la maglia? Per me deve rimanere, come Callejon.



A me piace molto Milik, è un giocatore che negli ultimi anni ha avuto un rendimento importante nonostante gli infortuni. L’attacco del futuro del Napoli può davvero essere un grande attacco. Ci sono Insigne, Callejon, Politano. Perché non avere tutte queste alternative se ce l’hai già in squadra.



Allan? In questi casi l’allenatore non ha scelta. Vedrete che Allan torna più forte di prima. Ogni giocatore, ora, sa che deve allenarsi bene per giocare. Il compito di Gattuso è stato ricucire uno spogliatoio che si era un po’ perso.



Il Napoli negli ultimi periodi prendeva troppi gol, quindi, dare la sicurezza è stata la cosa primaria dell’allenatore. Nelle ultime due gare non si è preso gol e ben venga. Arriverà una squadra come il Barcellona che appena sbagli ti punisce. Bisognava trovare un po’ di compattezza ed era la cosa più giusta da fare”.



