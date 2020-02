Finalmente Ghoulam, il terzino torna fra i convocati: a gennaio tanti rifiuti per restare in azzurro

Finalmente Ghoulam

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito alla situazione di Ghoulam. Il terzino algerino è finalmente convocato per la gara contro il Cagliari e sembra essere arrivata la tanto attesa luce alla fine del tunnel che lo ha visto dentro fino a poco tempo fa.

I rifiuti

Il calciatore è però sempre stato convinto della volontà di restare al Napoli e mai ha messo in discussione questa possibilità. A gennaio sono state tante le squadre che volevano approfittarne del momento buio, ma altrettanti sono stati i rifiuti del terzino.

Lille, Marsiglia e Newcastle in ordine, sono le squadre che hanno mostrato maggior interesse per il classe ’91, tutte erano pronte a dargli spazio e dargli minuti, il Napoli ha provato a mandarlo in prestito, tutto vano. Ha sempre scelto di restare dov’era, ha sempre scelto lui.