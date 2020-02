Stendardo elogia il Napoli: “Vittoria meritata contro l’Inter, non solo difesa da parte degli azzurri”

Guglielmo Stendardo, ex difensore e attualmente allenatore ed opinionista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli

Guglielmo Stendardo, ex difensore e attualmente opinionista Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



L’ex difensore di Atalanta e Lazio ha parlato dell’ultima sfida tra Inter e Napoli, elogiando la prestazione degli azzurri e sottolineando la mano di Gattuso sulla fase difensiva:



“Il Napoli ha meritato la vittoria con l’Inter perché è stato concreto e pragmatico. se la squadra gioca sempre così può recuperare anche in campionato. Ovviamente in Coppa Italia c’è ancora il ritorno da giocare. È vero che è stata una partita preparata bene da Gattuso difensivamente, con un 4-5-1 con gli esterni bassi, ma la squadra ha creato comunque tante occasioni da gol. A Milano contro l’Inter non s’è concesso nulla e ha fatto gol.”