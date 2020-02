Bucchioni: “Koulibaly è concentrato sul Napoli o sta già pensando ad altro?”

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difficile momento di Koulibaly

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al momento non felice di Kalidou Koulibaly.



Il calciatore senegalese non sta attraversando la sua annata migliore; una stagione non brillante fino ad ora per il difensore che, negli anni passati, ha abituato a ben altre prestazioni. Il recente infortunio non ha sicuramente aiutato, ma a detta di Bucchioni non sarebbe l’unico problema di Koulibaly, accusato di aver qualche distrazione di troppo, forse in vista di un futuro lontano da Napoli:



“Ho dei dubbi sulla condizione atletica di Koulibaly, per uno che ha la sua struttura fisica non sarà facile tornare in forma dopo questo lungo infortunio. Poi bisogna capire anche le condizioni mentali del ragazzo, è ancora dentro al progetto Napoli o sta già pensando ad altro?”