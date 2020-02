Sky – Napoli-Mertens, apertura al rinnovo: le parti si ammorbidiscono per trovare un accordo

Gennaro Gattuso lo ritiene fondamentale

Una partita di sacrificio, di impegno. Dries Mertens, ieri, nella gara contro l’Inter, la sua prima da titolare, con Gennaro Gattuso in panchina, ha giocato per la squadra, sfiorando il gol ad inizio gara con un tiro alto, ma senza mai cercare la gloria personale.



Il belga ha avuto gli elogi dal suo allenatore in conferenza stampa e proprio “Ringhio” potrebbe essere quell’arma in più per convincere la società a trovare un accordo con il centravanti e rinnovare il suo contratto.



Secondo quanto rivela Sky, Mertens è stato importante per il passato, è fondamentale per il presente e potrebbe esserlo anche per il futuro. A Gattuso piace tantissimo e la dirigenza lo sa benissimo.



Le posizioni potrebbero ammorbidirsi per trovare un punto d’incontro e continuare questo matrimonio. Il Napoli, pronto a una mini rivoluzione in estate, vuole ripartire dal suo capitano Insigne e anche da Mertens, rimandando alla base gli interessamenti di tanti altri club.



