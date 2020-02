LIVE – Inter-Napoli 0-0: Il Napoli ci prova con Mertens, palla alta

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Buonasera amici di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli. Gli azzurri cercano un’impresa, l’obiettivo finale è vicino ma davanti c’è uno scoglio altissimo: l’Inter capolista in campionato. La Coppa Italia, però, ha mostrato un Napoli dignitoso con la Lazio, in grado di giocarsela con chiunque. Chi la spunterà nel primo round?

LE FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, M. Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso

GLI AGGIORNAMENTI